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Янчук: Медведев на классе обыграл де Минора, это игрок другого уровня

Янчук: Медведев на классе обыграл де Минора, это игрок другого уровня
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева над 12-й ракеткой мира, представителем Австралии Алексом де Минором.

«Даниил закономерно победил, он хорошо подавал и неплохо играл на приёме. Матч был довольно плотным, но Медведев выиграл на классе, всё-таки это игрок несколько другого уровня, чем австралиец. Даниил находится в неплохой форме, он может далеко зайти на турнире», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, вчера, 30 сентября, в матче второго круга соревнований Медведев (2) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя Австралии Алекса де Минора. Следующим соперником Медведева в Пекине станет 36-я ракетка мира француз Уго Умбер, обыгравший российского теннисиста Андрея Рублёва.

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