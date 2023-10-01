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Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Пекине, обыграв Софью Кенин

Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Пекине, обыграв Софью Кенин
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Сегодня, 1 октября, состоялся матч в рамках первого круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) между чемпионкой Australian Open – 2023, первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Софьей Кенин (31-я ракетка мира). Соболенко одержала победу и прошла во второй круг турнира в Пекине.

Соболенко оказалась сильнее Кенин со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. За это время Соболенко сделала пять эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов. Кенин, в свою очередь, сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Таким образом, Арина Соболенко прошла во второй круг турнира в Пекине, где сразится с победителем пары Магдалена Френх — Кэйти Бултер.

Пекин (ж). 1-й круг
01 октября 2023, воскресенье. 09:45 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
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