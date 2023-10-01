Тарпищев: победа Медведева — не сенсация. Он и должен как минимум до четвертьфинала дойти

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева над 12-й ракеткой мира, представителем Австралии Алексом де Минором.

«Победа Медведева — это не сенсация. Он и должен был как минимум до четвертьфинала дойти. Это обычный турнир, где не так важно победить, а нужно вработаться и подготовиться к концовке сезона, к «Мастерсам», чтобы там уже выступить хорошо», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, вчера, 30 сентября, в матче второго круга соревнований Медведев (2) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя Австралии Алекса де Минора. Следующим соперником Медведева в Пекине станет 36-я ракетка мира француз Уго Умбер, обыгравший российского теннисиста Андрея Рублёва.