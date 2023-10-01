Анна Дмитриева: потрясающая победа Кудерметовой в Токио! Вероника преодолела кризис

Советская теннисистка, российская спортивная журналистка и комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу россиянки Вероники Кудерметовой на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Сегодня, 1 октября, россиянка в финале соревнований обыграла четвёртую ракетку мира из США Джессику Пегулу.

«Кудерметова победила на турнире в Токио — это потрясающе! Вероника — молодец. Это просто какое-то наваждение. Вероника всего десять дней тренируется с Турсуновым, а уже такая уверенность. Пегула — очень стабильная и надёжная теннисистка. Я думала, что Кудерметовой будет трудно. Эта победа говорит, что она преодолела кризис. Пусть идёт вперёд.

Трудно говорить про дальнейшее развитие Вероники. Кто-то после такого проигрывает, а кто-то идёт на подъём. Возможно, ей нужно отдохнуть, потому что выложилась морально. Но сейчас впереди ещё более ответственный турнир. Посмотрим, что будет», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.