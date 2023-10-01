Янник Синнер уверенно обыграл Йосихито Нисиоку и прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине

Сегодня, 1 октября, состоялся матч в рамках второго круга турнира ATP-500 в Пекине (Китай) между итальянским теннисистом Янником Синнером (седьмая ракетка мира) и представителем Японии Йосихито Нисиокой (38-я ракетка мира). Синнер одержал уверенную победу и прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине.

Синнер оказался сильнее Нисиоки со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Синнер сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 11 заработанных брейк-пойнтов. Нисиока, в свою очередь допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Таким образом, Синнер прошёл в четвертьфинал турнира в Пекине, где встретится с победителем пары Хольгер Руне — Григор Димитров.