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Маннарино вышел в полуфинал турнира в Астане, уверенно обыграв Родионова

Маннарино вышел в полуфинал турнира в Астане, уверенно обыграв Родионова
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Французский теннисист Адриан Маннарино уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-250, проходящего в Астане (Казахстан). Спортсмен в двух сетах обыграл австрийца Юрия Родионова, квалифаера соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (8:6).

Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты. По ходу встречи Адриан Маннарино реализовал четыре брейк-пойнта (100%) и допустил пять двойных ошибок. На счету Юрия Родионова — два реализованных брейк-пойнта из десяти и одна двойная ошибка. Также каждый из теннисистов в этом матче выполнил по три подачи навылет.

За выход в финал Адриан Маннарино, шестой сеяный турнира, поборется с победителем австрийского дерби между Домиником Тимом и Себастьяном Офнером.

Астана. 1/4 финала
01 октября 2023, воскресенье. 12:45 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
1 		6 6
         
Юрий Родионов
Австрия
Юрий Родионов
Ю. Родионов
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