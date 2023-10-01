Маннарино вышел в полуфинал турнира в Астане, уверенно обыграв Родионова
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Французский теннисист Адриан Маннарино уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-250, проходящего в Астане (Казахстан). Спортсмен в двух сетах обыграл австрийца Юрия Родионова, квалифаера соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (8:6).
Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты. По ходу встречи Адриан Маннарино реализовал четыре брейк-пойнта (100%) и допустил пять двойных ошибок. На счету Юрия Родионова — два реализованных брейк-пойнта из десяти и одна двойная ошибка. Также каждый из теннисистов в этом матче выполнил по три подачи навылет.
За выход в финал Адриан Маннарино, шестой сеяный турнира, поборется с победителем австрийского дерби между Домиником Тимом и Себастьяном Офнером.
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