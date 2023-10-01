Веснина: победа над Свёнтек окрылила Кудерметову — потрясающий турнир в Токио

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу российской теннисистки Вероники Кудерметовой на турнире в Токио (Япония).

«Потрясающая победа Кудерметовой в Токио! Если честно, я совсем не удивлена такому развитию событий. Конечно же, Вероника проводит не самый удачный сезон для себя. Но на этом турнире она показала великолепный уровень тенниса. Если Кудерметова ловит кураж, то она способна обыграть любую соперницу в туре.

По ходу этого турнира ей удалось переиграть Свёнтек, которая является неудобной соперницей для Вероники. Эта победа по-настоящему окрылила её и помогла найти свой лучший теннис. После таких громких побед ты начинаешь верить в себя и свой успех на турнире. Вероника поняла, что её никто не может остановить! Это был шикарный путь к трофею. Потрясающий турнир Кудерметовой! Хочу поздравить её с этой победой, она огромная молодец. Желаю ей продолжать нас радовать своими большими победами», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.