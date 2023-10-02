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Вероника Кудерметова поднялась на три строчки в обновлённом рейтинге WTA

Вероника Кудерметова поднялась на три строчки в обновлённом рейтинге WTA
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Сегодня, 2 октября, опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидирует белорусская теннисистка Арина Соболенко, на втором месте польская спортсменка Ига Свёнтек, замыкает лидирующую тройку американка Кори Гауфф. Победительница турнира в Токио россиянка Вероника Кудерметова поднялась на 16-ю строчку рейтинга. На 20-е место переместилась Екатерина Александрова. Анна Блинкова поднялась с 40-го места на 39-е. На две позиции вверх поднялась Мирра Андреева, она 60-я.

Рейтинг WTA 52 недель

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 9266 очков.
2. Ига Свёнтек (Польша) — 8195.
3. Кори Гауфф (США) — 6165.
4. Джессика Пегула (США) — 5955.
5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665.
6. Мария Саккари (Греция) — 4365.
7. Онс Жабер (Тунис) — 4145.
8. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830.
9. Каролина Мухова (Чехия) — 3718.
10. Каролин Гарсия (Франция) — 3335…

13. Дарья Касаткина (Россия) — 2830…
16 (+3). Вероника Кудерметова (Россия) — 2540…
20 (+1). Екатерина Александрова (Россия) — 2165...
22. Людмила Самсонова (Россия) — 2000…
27. Анастасия Потапова (Россия) — 1685…
39 (+1). Анна Блинкова (Россия) — 1263…
60 (+2). Мирра Андреева (Россия) — 979.

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