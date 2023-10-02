Вероника Кудерметова обошла Дарью Касаткину в Чемпионской гонке WTA

Сегодня, 2 октября, был опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. По одной позиции потеряли Дарья Касаткина и Мирра Андреева, Анна Блинкова упала в рейтинге на две строчки. Анастасия Потапова поднялась на два места и занимает 25-ю позицию. Вероника Кудерметова поднялась на две строчки в рейтинге и обошла Дарью Касаткину.

Чемпионская гонка WTA

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 8210 очков.

2. Ига Свёнтек (Польша) — 6905.

3. Кори Гауфф (США) — 5620.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5476.

5. Джессика Пегула (США) — 4700.

6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3661.

7. Каролина Мухова (Чехия) — 3650.

8. Онс Жабер (Тунис) — 3595.

9. Мария Саккари (Греция) — 3130.

10. Мэдисон Кис (США) — 2737…

15 (+2). Вероника Кудерметова (Россия) — 2440.

16 (-1). Дарья Касаткина (Россия) — 2285…

18. Екатерина Александрова (Россия) — 2035.

19 (+2). Людмила Самсонова (Россия) — 1950…

27. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

45. Анна Блинкова (Россия) — 968…

57 (+16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 840.

70 (-2). Мирра Андреева (Россия) — 700.