Свёнтек обыграла Соррибес-Тормо и вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо (55-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу спортсменки из Польши.

Матч продлился 1 час 33 минуты. Свёнтек сделала одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Соррибес-Тормо один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований Свёнтек встретится с 47-й ракеткой мира представительницей Франции Варварой Грачёвой. Турнир в Пекине завершится 8 октября. Ранее Свёнтек проиграла в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) россиянке Веронике Кудерметовой.