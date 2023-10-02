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Свёнтек обыграла Соррибес-Тормо и вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине

Свёнтек обыграла Соррибес-Тормо и вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо (55-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу спортсменки из Польши.

Матч продлился 1 час 33 минуты. Свёнтек сделала одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Соррибес-Тормо один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований Свёнтек встретится с 47-й ракеткой мира представительницей Франции Варварой Грачёвой. Турнир в Пекине завершится 8 октября. Ранее Свёнтек проиграла в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) россиянке Веронике Кудерметовой.

Пекин (ж). 1-й круг
02 октября 2023, понедельник. 07:30 МСК
Сара Соррибес-Тормо
55
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Ига Свёнтек
2
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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