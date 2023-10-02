Алибек Качмазов потерпел поражение в полуфинале квалификации «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Алибек Качмазов (315-й в рейтинге ATP) проиграл в полуфинальном матче квалификации турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Соперником россиянина был австралийский теннисист Марк Полманс (140-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Полманса.

Матч продлился 2 часа 57 минут. Полманс девять раз подал навылет, сделал пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Качмазова 12 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финале квалификации турнира в Шанхае Полманс встретится с представителем Италии Стефано Наполитано, который занимает 243-е место в рейтинге ATP. «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 4 по 15 октября.