Елена Остапенко вышла в третий круг турнира в Пекине на отказе Линды Носковой
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17-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге Остапенко должна была встретиться с представительницей Чехии Линдой Носковой (42-я в рейтинге WTA), однако чешская спортсменка отказалась от участия в игре из-за болезни.
Напомним, в первом круге турнира в Пекине латвийская теннисистка обыграла представительницу Германии Еву Лис со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
В третьем круге соревнований в Пекине Елена Остапенко сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) — Анна Блинкова (Россия). Турнир в Китае завершится 8 октября. В последний раз соревнования в Пекине проводились в 2019 году, тогда победительницей стала японка Наоми Осака.
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