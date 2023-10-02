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Елена Остапенко вышла в третий круг турнира в Пекине на отказе Линды Носковой

Елена Остапенко вышла в третий круг турнира в Пекине на отказе Линды Носковой
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17-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге Остапенко должна была встретиться с представительницей Чехии Линдой Носковой (42-я в рейтинге WTA), однако чешская спортсменка отказалась от участия в игре из-за болезни.

Напомним, в первом круге турнира в Пекине латвийская теннисистка обыграла представительницу Германии Еву Лис со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
В третьем круге соревнований в Пекине Елена Остапенко сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) — Анна Блинкова (Россия). Турнир в Китае завершится 8 октября. В последний раз соревнования в Пекине проводились в 2019 году, тогда победительницей стала японка Наоми Осака.

Пекин (ж). 2-й круг
02 октября 2023, понедельник. 09:30 МСК
Линда Носкова
42
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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