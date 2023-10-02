Кудерметова и Хаддад-Майя обыграли Панову и Данилину в парном разряде турнира в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, выступающая в дуэте с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей, одержала победу в матче 1/16 финала парного разряда турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Соперницами Кудерметовой и Хаддад-Майи были россиянка Александра Панова и казахстанская спортсменка Анна Данилина. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 10:7.

Матч продлился 1 час 26 минут. Кудерметова и Хаддад-Майя один раз подали навылет, сделали две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету их соперниц одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде соревнований Кудерметова и Хаддад-Майя сыграют с украинкой Надеждой Киченок и румынской теннисисткой Моникой Никулеску.