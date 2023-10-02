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Александрова проиграла Гауфф в матче первого круга турнира в Пекине

Александрова проиграла Гауфф в матче первого круга турнира в Пекине
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла третьей ракетке мира представительнице США Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу американки.

Матч продлился 1 час 22 минуты. Гауфф трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Александровой два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований в Пекине Гауфф сыграет с 48-й ракеткой мира представительницей Хорватии Петрой Мартич. Турнир в Китае продлится до 8 октября. Последний раз турнир в Пекине проходил в 2019 году, тогда победу одержала японка Наоми Осака.

Пекин (ж). 1-й круг
02 октября 2023, понедельник. 12:50 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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