Александрова проиграла Гауфф в матче первого круга турнира в Пекине

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла третьей ракетке мира представительнице США Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу американки.

Матч продлился 1 час 22 минуты. Гауфф трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Александровой два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований в Пекине Гауфф сыграет с 48-й ракеткой мира представительницей Хорватии Петрой Мартич. Турнир в Китае продлится до 8 октября. Последний раз турнир в Пекине проходил в 2019 году, тогда победу одержала японка Наоми Осака.