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Елена Рыбакина уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла во второй круг турнира в Пекине

Елена Рыбакина уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла во второй круг турнира в Пекине
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В матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Китая Чжэн Циньвэнь (23-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу спортсменки из Казахстана.

Матч продлился 1 час 2 минуты. Рыбакина три раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Циньвэнь два эйса и шесть двойных ошибок.

В следующем раунде Открытого чемпионата Китая Елене Рыбакиной предстоит встретиться с представительницей Германии Татьяной Марией (53-я в рейтинге WTA), ранее обыгравшей итальянку Мартину Тревизан. Хардовый турнир в Пекине продлится до 8 октября.

Пекин (ж). 1-й круг
02 октября 2023, понедельник. 14:45 МСК
Чжэн Циньвэнь
23
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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