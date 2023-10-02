Елена Рыбакина уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла во второй круг турнира в Пекине

В матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Китая Чжэн Циньвэнь (23-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу спортсменки из Казахстана.

Матч продлился 1 час 2 минуты. Рыбакина три раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Циньвэнь два эйса и шесть двойных ошибок.

В следующем раунде Открытого чемпионата Китая Елене Рыбакиной предстоит встретиться с представительницей Германии Татьяной Марией (53-я в рейтинге WTA), ранее обыгравшей итальянку Мартину Тревизан. Хардовый турнир в Пекине продлится до 8 октября.