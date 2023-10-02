Янник Синнер пробился в полуфинал турнира в Пекине, где сразится с Карлосом Алькарасом

Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), который продлится до 4-го октября.

В четвертьфинальном поединке Синнер (6) со счётом 6:4, 3:6, 6:2 обыграл бывшую третью ракетку мира, 32-летнего болгарина Григора Димитрова. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 32 минуты. Синнер три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Димитрова два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в финал турнира в Пекине Синнер сразится с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом (1).