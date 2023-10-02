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Янник Синнер пробился в полуфинал турнира в Пекине, где сразится с Карлосом Алькарасом

Янник Синнер пробился в полуфинал турнира в Пекине, где сразится с Карлосом Алькарасом
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Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), который продлится до 4-го октября.

В четвертьфинальном поединке Синнер (6) со счётом 6:4, 3:6, 6:2 обыграл бывшую третью ракетку мира, 32-летнего болгарина Григора Димитрова. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 32 минуты. Синнер три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Димитрова два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в финал турнира в Пекине Синнер сразится с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом (1).

Пекин (м). 1/4 финала
02 октября 2023, понедельник. 16:10 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		3 6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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