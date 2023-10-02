Муратоглу — о 10-летней Гауфф: у неё были невероятные показатели для такого возраста

Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал о своих воспоминаниях, когда встретил десятилетнюю Коко Гауфф, и признался, что уже тогда понял, что она добьётся высоких результатов в теннисе.

«Я чувствовал, что она была настолько целеустремленным человеком, с такой уверенностью в своих способностях и с таким желанием играть, что я чувствовал, что у неё есть всё необходимое, чтобы достичь больших высот в теннисе.

Когда Коко ушла из офиса, я сказал ребятам, что надо её брать, ведь она станет великолепной теннисисткой‎.

«Спортивные показатели были невероятными для её возраста. Её конкурентоспособность в матчах против других игроков была впечатляющей. Благодаря своей конкурентоспособности она смогла победить игроков, которые были технически лучше её»‎, — рассказал Муратоглу.