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Видеообзор поединка Янника Синнера с Григором Димитровым в четвертьфинале Пекина

Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), который продлится до 4 октября.

В четвертьфинальном поединке Синнер (6) со счётом 6:4, 3:6, 6:2 обыграл бывшую третью ракетку мира, 32-летнего болгарина Григора Димитрова. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 32 минуты. Отметим, что по ходу поединка Синнер плохо себя чувствовал из-за пищевого отравления, его вырвало в третьем сете.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

За выход в финал турнира в Пекине Синнер сразится с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом (1).