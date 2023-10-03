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Блинкова проиграла Пегуле в матче второго круга турнира в Пекине

Блинкова проиграла Пегуле в матче второго круга турнира в Пекине
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В матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 39-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от американской спортсменки Джессики Пегулы (четвёртая ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:1 в пользу представительницы США.

Матч продлился 2 часа 7 минут. Пегула четыре раза подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Блинковой пять эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Открытого чемпионата Китая Джессика Пегула сыграет с 17-й ракеткой мира представительницей Латвии Еленой Остапенко. Хардовый турнир в Пекине завершится 8 октября.

Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 07:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		6 6
7 7 		2 1
         
Анна Блинкова
39
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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