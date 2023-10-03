Блинкова проиграла Пегуле в матче второго круга турнира в Пекине

В матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 39-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от американской спортсменки Джессики Пегулы (четвёртая ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:1 в пользу представительницы США.

Матч продлился 2 часа 7 минут. Пегула четыре раза подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Блинковой пять эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Открытого чемпионата Китая Джессика Пегула сыграет с 17-й ракеткой мира представительницей Латвии Еленой Остапенко. Хардовый турнир в Пекине завершится 8 октября.