Адриан Маннарино стал победителем турнира ATP-250 в Астане
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Французский теннисист Адриан Маннарино одержал победу над представителем США Себастьяном Кордой в финальном матче хардового турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу французского спортсмена.
Матч продлился 2 часа 10 минут. Маннарино пять раз подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Корды девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Таким образом, Маннарино стал победителем турнира в Астане. Этот трофей стал для представителя Франции вторым в текущем сезоне. По итогам этих соревнований французский теннисист поднимется на 23-е место в мировом рейтинге.
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