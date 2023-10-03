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Адриан Маннарино стал победителем турнира ATP-250 в Астане

Адриан Маннарино стал победителем турнира ATP-250 в Астане
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Французский теннисист Адриан Маннарино одержал победу над представителем США Себастьяном Кордой в финальном матче хардового турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу французского спортсмена.

Матч продлился 2 часа 10 минут. Маннарино пять раз подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Корды девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Таким образом, Маннарино стал победителем турнира в Астане. Этот трофей стал для представителя Франции вторым в текущем сезоне. По итогам этих соревнований французский теннисист поднимется на 23-е место в мировом рейтинге.

Астана. Финал
03 октября 2023, вторник. 12:40 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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