Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Пекине, где сыграет с Миррой Андреевой

Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Соперницей Рыбакиной на этой стадии турнира была представительница Германии Татьяна Мария (53-я в рейтинге WTA). Игра завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу спортсменки из Казахстана.
Матч продлился 1 час 11 минут. Рыбакина девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету немецкой спортсменки один эйс, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.
В следующем раунде соревнований в Китае Рыбакина сыграет с 60-й ракеткой мира, 16-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой. Турнир в Пекине завершится 8 октября.
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