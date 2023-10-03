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Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Пекине, где сыграет с Миррой Андреевой

Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Пекине, где сыграет с Миррой Андреевой
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Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Соперницей Рыбакиной на этой стадии турнира была представительница Германии Татьяна Мария (53-я в рейтинге WTA). Игра завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу спортсменки из Казахстана.

Матч продлился 1 час 11 минут. Рыбакина девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету немецкой спортсменки один эйс, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

В следующем раунде соревнований в Китае Рыбакина сыграет с 60-й ракеткой мира, 16-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой. Турнир в Пекине завершится 8 октября.

Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2023, вторник. 15:05 МСК
Татьяна Мария
53
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0
7 		6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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