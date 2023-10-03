Зигемунд и Звонарёва обыграли Гарсию и Младенович в парном разряде в Пекине

35-летняя чешская теннисистка Лаура Зигемунд и её партнёрша 39-летняя россиянка Вера Звонарёва обыграли представительниц Франции Каролин Гарсию и Кристину Младенович в парном разряде в рамках 1/8 финала турнира серии WTA-1000 в Пекине (Китай).

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась победой Звонарёвой и Зигемунд в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:1. Обе пары ни разу не подали навылет, при этом россиянка со своей партнёршей из Чехии совершили на одну двойную ошибку меньше — пять против шести у французских теннисисток. Звонарёва с Зигемунд реализовали пять брейк-поинтов из восьми. У Гарсии и Младенович три совершённых брейка из десяти возможных.

В следующем раунде Зигемунд и Звонарёвой предстоит встреча с победительницами пары Гамарра Мартинс/Стефани — Гауфф/Пегула.