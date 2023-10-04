Шанхай — 2023, мужчины: расписание матчей 4 октября

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В среду, 4 октября, в Шанхае стартует мужской турнир ATP категории Masters на харде с призовым фондом $ 8 800 000. Соревнование продлится до 15 октября. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей в одиночном разряде 4 октября.

1-й круг

Даниэль Альтмайер (Германия) — Йосихито Нисиока (Япония).

Душан Лайович (Сербия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Брэндон Накашима (США) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания).

Миомир Кецманович (Сербия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC).

Артур Риндеркнеш (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия).

Танаси Коккинакис (Австралия) — Фабио Фоньини (Италия, WC).

Хауме Мунар (Испания) — Ригеле Тэ (Китай, WC).

Дэйн Суини (Австралия, Q) — Таро Дэниэл (Япония).

Корентен Муте (Франция) — Маккензи Макдональд (США).

Денис Евсеев (Казахстан, Q) — Мартон Фучович (Венгрия).

Джеймс Дакворт (Австралия, Q) — Янник Ханфман (Германия).

Маркос Гирон (США) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия).

Александр Ковачевич (США, Q) — Кристьян Гарин (Чили).

Макс Пёрселл (Австралия) — Ю Сиу Сю (Тайвань, Q).

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Ришар Гаске (Франция).

Роман Сафиуллин (Россия) — Энди Маррей (Великобритания).