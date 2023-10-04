Пекин — 2023, женщины: расписание матчей 4 октября

В Пекине проходит женский турнир категории WTA-1000 China Open на харде с призовым фондом $ 8 127 389. Соревнование продлится с 30 сентября по 8 октября. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей в одиночном разряде 4 октября, когда стартует третий круг.

3-й круг

Джессика Пегула (США, 4) — Елена Остапенко (Латвия, 13).

Людмила Самсонова (Россия) — Марта Костюк (Украина).

Магда Линетт (Польша) — Ига Свёнтек (Польша, 2).

Мирра Андреева (Россия, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5).

Помимо Самсоновой и Андреевой в турнире продолжает борьбу ещё одна россиянка Вероника Кудерметова. Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова и Дарья Касаткина выбыли во втором круге, а Вера Звонарёва, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова — в первом.