Сафиуллин обыграл Маррея и вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае
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41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В первом круге соревнований россиянин обыграл британского теннисиста Энди Маррея (40-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Сафиуллин в этой встрече четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Маррея два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Во втором круге соревнований в Китае Роман Сафиуллин сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, занимающим десятое место в рейтинге ATP. Турнир в Шанхае завершится 15 октября.
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