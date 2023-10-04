Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сафиуллин обыграл Маррея и вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае

Сафиуллин обыграл Маррея и вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В первом круге соревнований россиянин обыграл британского теннисиста Энди Маррея (40-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Сафиуллин в этой встрече четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Маррея два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге соревнований в Китае Роман Сафиуллин сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, занимающим десятое место в рейтинге ATP. Турнир в Шанхае завершится 15 октября.

Шанхай. 1-й круг
04 октября 2023, среда. 14:55 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android