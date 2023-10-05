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Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, обыграв Синьюй Ван

Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, обыграв Синьюй Ван
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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над представительнице Китая Синьюй Ван (37-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу гречанки.

Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. Саккари в этой встрече трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Ван один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира в Пекине Мария Саккари встретится с третьей ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф, которая ранее обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Пекин (ж). 3-й круг
05 октября 2023, четверг. 11:45 МСК
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Синьюй Ван
37
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
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