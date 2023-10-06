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Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Нисиоку

Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Нисиоку
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В матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой (48-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу норвежского спортсмена.

Матч продлился 1 час 15 минут. Рууд в этой встрече девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Нисиоки два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Каспер Рууд сыграет с победителем противостояния Янник Ханфман (Германия) — Кристофер Юбэнкс (США). Хардовый турнир в Китае продлится до 15 октября.

Шанхай. 2-й круг
06 октября 2023, пятница. 07:40 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		0
         
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
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