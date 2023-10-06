Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Нисиоку

В матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой (48-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу норвежского спортсмена.

Матч продлился 1 час 15 минут. Рууд в этой встрече девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Нисиоки два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Каспер Рууд сыграет с победителем противостояния Янник Ханфман (Германия) — Кристофер Юбэнкс (США). Хардовый турнир в Китае продлится до 15 октября.