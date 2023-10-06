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Алекс де Минор проиграл 91-й ракетке мира в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае

Алекс де Минор проиграл 91-й ракетке мира в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор потерпел поражение от 23-летнего венгерского спортсмена Фабиана Марожана (91-й в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу представителя Венгрии.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Марожан пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету де Минора пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Фабиан Марожан встретится с 55-й ракеткой мира сербским теннисистом Душаном Лайовичем. Хардовый турнир в Китае завершится 15 октября.

Шанхай. 2-й круг
06 октября 2023, пятница. 07:40 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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