Алекс де Минор проиграл 91-й ракетке мира в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор потерпел поражение от 23-летнего венгерского спортсмена Фабиана Марожана (91-й в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу представителя Венгрии.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Марожан пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету де Минора пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Фабиан Марожан встретится с 55-й ракеткой мира сербским теннисистом Душаном Лайовичем. Хардовый турнир в Китае завершится 15 октября.