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Гауфф вышла в полуфинал турнира в Пекине, уверенно обыграв Саккари

Гауфф вышла в полуфинал турнира в Пекине, уверенно обыграв Саккари
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Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, одержала уверенную победу в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в двух сетах обыграла шестую ракетку мира из Греции Марию Саккари и вышла в 1/2 финала соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. По ходу матча Кори Гауфф выполнила четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта из десяти и допустила одну двойную ошибку. На счету Марии Саккари — две подачи навылет и четыре двойные ошибки.

За выход в финал соревнований американская теннисистка поборется со второй ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек. Это будет четвёртая личная встреча спортсменок в 2023 году: ранее польская спортсменка побеждала американку в полуфинале Дубая и четвертьфинале «Ролан Гаррос», а Гауфф была сильнее в полуфинале Цинциннати.

Всего же это будет девятая личная встреча Кори Гауфф и Иги Свёнтек. В противостоянии со счётом 7:1 по победам лидирует польская теннисистка.

Пекин (ж). 1/4 финала
06 октября 2023, пятница. 10:30 МСК
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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