Гауфф вышла в полуфинал турнира в Пекине, уверенно обыграв Саккари

Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, одержала уверенную победу в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в двух сетах обыграла шестую ракетку мира из Греции Марию Саккари и вышла в 1/2 финала соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. По ходу матча Кори Гауфф выполнила четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта из десяти и допустила одну двойную ошибку. На счету Марии Саккари — две подачи навылет и четыре двойные ошибки.
За выход в финал соревнований американская теннисистка поборется со второй ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек. Это будет четвёртая личная встреча спортсменок в 2023 году: ранее польская спортсменка побеждала американку в полуфинале Дубая и четвертьфинале «Ролан Гаррос», а Гауфф была сильнее в полуфинале Цинциннати.
Всего же это будет девятая личная встреча Кори Гауфф и Иги Свёнтек. В противостоянии со счётом 7:1 по победам лидирует польская теннисистка.
- 6 октября 2023
-
11:57
-
11:52
-
11:01
-
10:37
-
10:35
-
10:15
-
10:14
-
09:30
-
09:28
-
09:07
-
02:00
-
00:59
- 5 октября 2023
-
22:49
-
22:34
-
21:07
-
20:22
-
20:11
-
20:00
-
19:33
-
18:59
-
18:47
-
18:31
-
17:58
-
17:50
-
16:54
-
16:44
-
16:16
-
14:57
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:27