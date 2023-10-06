Гауфф вышла в полуфинал турнира в Пекине, уверенно обыграв Саккари

Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, одержала уверенную победу в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Спортсменка в двух сетах обыграла шестую ракетку мира из Греции Марию Саккари и вышла в 1/2 финала соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. По ходу матча Кори Гауфф выполнила четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта из десяти и допустила одну двойную ошибку. На счету Марии Саккари — две подачи навылет и четыре двойные ошибки.

За выход в финал соревнований американская теннисистка поборется со второй ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек. Это будет четвёртая личная встреча спортсменок в 2023 году: ранее польская спортсменка побеждала американку в полуфинале Дубая и четвертьфинале «Ролан Гаррос», а Гауфф была сильнее в полуфинале Цинциннати.

Всего же это будет девятая личная встреча Кори Гауфф и Иги Свёнтек. В противостоянии со счётом 7:1 по победам лидирует польская теннисистка.