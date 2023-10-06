Экс-тренер Серены Уильямс высказался о возможном появлении новой «Большой тройки»

Французский тренер Патрик Муратоглу, бывший наставник легендарной американки Серены Уильямс, высказался о будущем мужского тенниса после ухода спортсменов «Большой тройки».

«Нам посчастливилось стать свидетелями игры трёх величайших теннисистов в одну и ту же эпоху. Нам повезло. Но мы знали, что в какой-то момент это закончится. Конечно, наблюдая за этим, мы чувствуем, как важная страница нашего спорта переворачивается. Но я думаю, что теннис никогда не останавливается. У нас много молодых игроков нового поколения, за которыми интересно наблюдать. Будет ли у нас новая «Большая тройка»? Вероятно, это будет другой теннис, за которым будет не менее интересно наблюдать. У нас может быть нечто подобное в будущем, а может и не быть. Посмотрим», — приводит слова Муратоглу Sportskeeda.