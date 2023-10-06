Медведев поделился мнением о своём сопернике на старте «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своём сопернике в стартовом матче на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Во втором круге соревнований россиянин сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином.

«Мы с Кристьяном играли пару раз, но, если я правильно помню, довольно давно. В прошлом году мы пару раз вместе тренировались. Он отличный игрок. По-моему, он стоял в топ-20. А любой, кто стоял в топ-20, умеет хорошо играть. В последнее время ему было непросто, но он выиграл первый матч, привык к условиям, поэтому я знаю, что будет тяжело, и нужно показать максимум.

После приезда из Пекина у меня была одна тренировка, и я чувствовал себя отлично, но матч – совсем другая история. Если честно, только завтра тот день, когда после матча я смогу сказать: «Да, чувствовал себя отлично» или «Ну, чувствовал себя плохо, возвращаюсь домой». Пока всё хорошо, но посмотрим завтра», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом турнира в Шанхае.

Ранее у спортсменов было три личные встречи, в которых по победам лидирует Медведев со счётом 2-1. Россиянин был сильнее в третьем круге Монреаля в 2019 году и в четвёртом круге «Ролан Гаррос» в 2021 году.Чилийский теннисист побеждал в третьем круге Мадрида в 2021 году.