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Хуркач прошёл Коккинакиса и вышел в третий круг турнира в Шанхае

Хуркач прошёл Коккинакиса и вышел в третий круг турнира в Шанхае
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17-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл оппонента из Австралии Танаси Коккинакиса (69-е место в рейтинге) в рамках второго круга турнира серии АТР-1000 в Шанхае (Китай).

Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился победой поляка в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4. За время поединка Хуркач 14 раз подавал навылет и совершил одну двойную ошибку. Показатели австралийца заметно меньше — 6 эйсов и ни одной двойной ошибки. У обоих теннисистов было по одной попытке реализовать брейк-поинт, однако лишь Хуркач воспользовался этой возможностью.

Следующую встречу польский теннисист проведёт с представителем Тайвани Ю Сиу Сю, который обыграл 18-ю ракетку мира Лоренцо Музетти.

Турнир в Шанхае относится к серии АТР-1000, общий призовой фонд составляет $ 8,800,000.

Шанхай. 2-й круг
06 октября 2023, пятница. 13:10 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
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