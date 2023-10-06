Хуркач прошёл Коккинакиса и вышел в третий круг турнира в Шанхае

17-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл оппонента из Австралии Танаси Коккинакиса (69-е место в рейтинге) в рамках второго круга турнира серии АТР-1000 в Шанхае (Китай).
Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился победой поляка в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4. За время поединка Хуркач 14 раз подавал навылет и совершил одну двойную ошибку. Показатели австралийца заметно меньше — 6 эйсов и ни одной двойной ошибки. У обоих теннисистов было по одной попытке реализовать брейк-поинт, однако лишь Хуркач воспользовался этой возможностью.
Следующую встречу польский теннисист проведёт с представителем Тайвани Ю Сиу Сю, который обыграл 18-ю ракетку мира Лоренцо Музетти.
Турнир в Шанхае относится к серии АТР-1000, общий призовой фонд составляет $ 8,800,000.
- 6 октября 2023
-
18:49
-
18:33
-
18:19
-
18:11
-
17:49
-
16:40
-
16:15
-
16:11
-
14:50
-
14:32
-
14:12
-
13:14
-
12:44
-
12:30
-
12:27
-
11:57
-
11:52
-
11:01
-
10:37
-
10:35
-
10:15
-
10:14
-
09:30
-
09:28
-
09:07
-
02:00
-
00:59
- 5 октября 2023
-
22:49
-
22:34
-
21:07
-
20:22
-
20:11
-
20:00
-
19:33
-
18:59