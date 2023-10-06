Анастасия Пивоварова высказалась о поражении Мирры Андреевой от Елены Рыбакиной

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала поражение 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой от пятой ракетки мира Елены Рыбакиной.

«Мирра практически выносила Рыбакину, выиграла сет 6:2, и во втором вела 4:2 с брейком. Но как сказала сама Мирра, она начала слишком много думать, и это сбило игру. Мирра упустила преимущество в матче. Через длинные розыгрыши Рыбакина нашла свою игру, и тут же посыпались невынужденные ошибки Андреевой. Но всё равно не стоит сильно критиковать Мирру, она умничка. Ей есть над чем работать и за счет чего ещё больше прогрессировать», — сказала Пивоварова в интервью Газета.Ru.

Ранее Мирра Андреева уступила Рыбакиной со счётом 1:2 в рамках третьего круга турнира в Пекине.