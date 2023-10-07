Сестра Руне после его разгромного поражения заявила, что получает угрозы в соцсетях

Альма Руне, сестра пятой ракетки мира 20-летнего датского теннисиста Хольгера Руне, заявила, что получает угрозы в социальных сетях в свой адрес и адрес своей семьи.

Отметим, что ранее, на старте «Мастерса» в Шанхае (Китай), Руне (3) потерпел разгромное поражение от 122-й ракетки мира американца Брэндона Накашимы со счётом 0:6, 2:6. После четвертьфинала Уимблдона-2023 Хольгер выиграл один из шести сыгранных матчей на турнирах ATP. Датчанина беспокоит травма спины.

«Прямо скажу – об угрозах в мой адрес и адрес моей семьи я сообщала и буду сообщать полиции. И учитывайте, что последствия не будут мягче только из-за того, что это происходит в интернете.

Что касается других токсичных сообщений… Пожалуйста, нетрудно же постараться быть приятными людьми», — написала Альма в своих социальных сетях.