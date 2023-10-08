Карен Хачанов с потерей сета обыграл 302-ю ракетку мира на старте «Мастерса» в Шанхае

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), призовой фонд которого составил $ 8 800 000.
В стартовом для себя матче Хачанов (13) одолел 302-ю ракетку мира, 22-летнего представителя Казахстана Бейбита Жукаева (Q). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 4 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:2 в пользу россиянина. Хачанов девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Жукаева 20 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Хачанова в Шанхае станет бывшая третья ракетка мира, 32-летний болгарский теннисист Григор Димитров (18).
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