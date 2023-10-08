Даниил Медведев прокомментировал поражение в матче с Кордой на «Мастерсе» в Шанхае

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в матче в рамках третьего круга турнира «Мастерс» в Шанхае с американским теннисистом Себастьяном Кордой (26-я ракетка мира), отметив медленный корт на турнире.

«Корда играл хорошо. Я должен был выиграть тай-брейк, но я этого не сделал. Это самая большая разница. Дело не только в корте, но я думаю, что условия, возможно, немного благоприятствовали ему. Он был достаточно быстр, чтобы попадать виннерсы, но довольно медленным, чтобы успеть подготовить свой удар. Так что я думаю, что да, условия были хорошими для него. Я привык к корту, играя вчера. Сегодня я также играл лучше, чем вчера. Да, корт всегда будет благоприятствовать одному игроку больше, чем другому, но я не думаю, что проиграл из-за этого», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

Напомним, Корда оказался сильнее Медведева со счётом 7:6 (10:8), 6:2. В четвёртом круге Себастьян встретится с победителем пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.