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Людмила Самсонова потерпела крупное поражение от Свёнтек в финале турнира в Пекине

Людмила Самсонова потерпела крупное поражение от Свёнтек в финале турнира в Пекине
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22-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела стать чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

В титульном матче Самсонова со счётом 2:6, 2:6 проиграла четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира, польке Иге Свёнтек (2). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 10 минут. Самсонова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Свёнтек ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.

По ходу соревнований Самсонова обыграла таких топовых теннисисток, как казахстанка Елена Рыбакина, чешка Петра Квитова и латвийка Елена Остапенко. Отметим, что благодаря выступлению в Пекине Самсонова в понедельник станет 16-й ракеткой мира.

Пекин (ж). Финал
08 октября 2023, воскресенье. 14:40 МСК
Людмила Самсонова
22
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Ига Свёнтек
2
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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