Людмила Самсонова потерпела крупное поражение от Свёнтек в финале турнира в Пекине

22-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела стать чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).
В титульном матче Самсонова со счётом 2:6, 2:6 проиграла четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира, польке Иге Свёнтек (2). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 10 минут. Самсонова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Свёнтек ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.
По ходу соревнований Самсонова обыграла таких топовых теннисисток, как казахстанка Елена Рыбакина, чешка Петра Квитова и латвийка Елена Остапенко. Отметим, что благодаря выступлению в Пекине Самсонова в понедельник станет 16-й ракеткой мира.
- 8 октября 2023
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