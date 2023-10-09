Рублёв — во время рукопожатия с Маннарино: прости, мужик, я играл нереально сегодня

Российский теннисист Андрей Рублёв во время рукопожатия после матча с Адрианом Маннарино поблагодарил его за турнир и извинился перед французом. «Прости, мужик, я играл нереально сегодня, отличная работа», — сказал Рублёв в эфире Tennis TV.

Напомним, седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв переиграл Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:0. Россиянину удалось реализовать четыре из пяти брейк-пойнтов, в то время как Маннарино не реализовал ни одного из двух возможных, также россиянин в три раза превзошёл соперника по активно выигранным очкам (33 против 11).

В четвёртом круге турнира в Шанхае Рублёву предстоит встреча с Томми Полом (США), переигравшим в матче третьего круга француза Артюра Фиса. Игра состоится 11 октября (7:30 мск).