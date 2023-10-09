Рублёв и Хачанов без борьбы прошли во второй раунд парного турнира в Шанхае

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в во второй раунд парного турнира турнира серии Masters в Шанхае (Китай).

Сегодня, 9 октября, должна была состояться встреча первого раунда мужского парного турнира между российской парой Карен Хачанов/Андрей Рублёв и аргентинской парой Франсиско Серундоло/Томас Мартин Этчеверри. Однако пара из Южной Америки не явилась на матч. Начало встречи было запланировано на 14:10 по московскому времени.

В следующем раунде соперниками пары из России станут 43-летний представитель Индии Рохан Бопанна и Мэттью Эбден из Австралии. Матч состоится во вторник, 10 октября. Начало игры запланировано на 12:00 мск.

Напомним, Андрей Рублёв прошёл в четвёртый круг одиночного турнира серии Masters в Шанхае, обыграв француза Адриан Маннарино, занимающего 23-е место в рейтинге ATP со счётом 6:3, 6:0. Карен Хачанов проиграл болгарскому теннисисту Григору Димитрову. Встреча продлилась 2 часа 50 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу 32-летнего болгарина.