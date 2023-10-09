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Видеообзор поражения Карена Хачанова от Димитрова в 3-м круге «Мастерса» в Шанхае

Видеообзор поражения Карена Хачанова от Димитрова в 3-м круге «Мастерса» в Шанхае
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

В матче третьего круга Хачанов (13) со счётом 6:7 (6:8), 4:6 проиграл бывшей третьей ракетке мира, представителю Болгарии Григору Димитрову (18). Встреча продлилась 2 часа 50 минут (с учётом перерыва из-за дождя).

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Хачанов допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Димитрова девять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в четвертьфинал Шанхая Димитров сразится со второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом (1).

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