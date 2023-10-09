Патрик Муратоглу: между теннисом и Олимпийскими играми нет никакой реальной связи

Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу высказался о положении Олимпиады в теннисном календаре.

«Между теннисом и Олимпийскими играми нет никакой реальной связи. Многие теннисисты не считают это событие таким уж важным. Это сложилось исторически. Для теннисистов выиграть турнир «Большого шлема» в 100 раз важнее, чем ОИ. Если вы обратите внимание на другие виды спорта, то в большинстве из них нет ничего важнее ОИ. Если ты профессиональный пловец, у тебя есть чемпионат Европы, мира и каждые четыре года – Олимпиада. И это главные ваши турниры. Для тенниса – нет! В теннисе каждый год проводятся «Мастерсы», выступление на которых очень важно для вашего рейтинга, турниры «Большого шлема», на которых играют лучшие из лучших», — сказал Муратоглу в своих социальных сетях.