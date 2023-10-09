Шнайдер проиграла битву украинке. Та после победы отказалась жать руку Диане

19-летняя россиянка вышла на корт спустя день после болезни и отдала почти все свои подачи.

Новая неделя – новый турнир. В понедельник, 9 октября, в китайском Чжэнчжоу стартовали соревнования серии WTA-500. В первый день вышли на корт перспективная россиянка Диана Шнайдер и уже опытная украинка Леся Цуренко.

Обе теннисистки попали в основную сетку турнира через квалификацию. Цуренко выступает как победитель отборочного турнира, Шнайдер – как лаки-лузер. Диана в воскресенье снялась с квалификационного матча с немкой Лаурой Зигемунд из-за недомогания, но всё же попала в основу после того, как с турнира снялись Кори Гауфф, Елена Рыбакина и Каролина Мухова.

Играли теннисистки при пустых, кристально чистых китайских трибунах. Стартовый сет получился для Шнайдер негладким: в первом же гейме она позволила Цуренко заработать брейк-пойнт, а вторую свою подачу уступила сопернице со счета 15:40.

Разыгрались обе теннисистки только к шестому гейму и счёту 3:2 в пользу украинки. Они стали чаще атаковать и рисковать, пускай зачастую этот риск и оборачивался ошибкой. Шнайдер чередовала шикарные форхенды с разбросанными по аутам мячами и с четвертого раза реализовала брейк-пойнт. А затем россиянка отдала одну свою подачу. Потом ещё одну. Так и закончился первый сет — со счётом 6:4 в пользу Цуренко.

Вторая партия началась для Шнайдер с двух проигранных своих подач и счёта 0:3. Временами у россиянки пробивались классные удары, но концентрация и напористость Цуренко оказались сильнее. Слишком много у Дианы было неточностей. Продолжительные и осторожные обмены мячами на задней линии так и не принесли россиянке никакого результата. Второй сет завершился ещё более убедительно для украинки – 6:2. И, конечно, без рукопожатий.

Впрочем, отсутствие рукопожатий между россиянками и украинками уже давно никого не удивляет. В июле WTA разрешила украинским теннисисткам не жать руки российским и белорусским соперницам. И многие этой официальной отмашкой воспользовались. В том числе и Цуренко. Хотя этого, вероятно, оказалось недостаточно.

Леся регулярно выступает с заявлениями о положении россиянок и украинок в теннисном мире. В начале октября Цуренко обратилась к WTA и пожаловалась на безразличие организации к требованиям украинских спортсменок.

«Что касается использования флагов, популяризации игроков, страниц в соцсетях… Всё было обсуждено не раз. И, к сожалению, в большинстве случаев нас не слышат, нас не хотят слышать. Это для меня очень удивительно.

Особенно то, что касается флагов. Ибо таких ситуаций было очень много. Ну не удаётся им от этого избавиться. Им реально не удавалось полностью убрать флаги, потому что они были и на турнирах, и на церемониях жеребьёвки. Что я могу сказать? Это WTA. Это всё объясняет», – поделилась Цуренко с «Большим теннисом Украины».

Украинка попросила WTA прояснить, что входит в «нейтральный статус», под которым до соревнований допущены российские теннисистки. Только вот ответа от теннисных боссов пока не последовало.

Впереди у Цуренко второй круг с хорваткой Донной Векич. Потенциально в Чжэнчжоу украинка ещё сможет встретиться с представительницей России. В полуфинале Лесе может попасться Дарья Касаткина. В финале в теории Цуренко может повидаться ещё с одной из трёх россиянок – Людмилой Самсоновой, Вероникой Кудерметовой или Верой Звонарëвой.