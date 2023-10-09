236-я ракетка мира раскритиковал Федерера и Надаля: не поборолись за права спортсменов

Аргентинский теннисист Марко Трунгеллити, 236-я ракетка мира, раскритиковал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, обвинив их в причастности к тому, что в теннисе существует большой разрыв между заработками топ-игроков и всех остальных спортсменов. Такая ситуация, по мнению Трунгеллити, способствует тому, что в теннисе процветают договорные матчи.

«Система работает плохо, и есть матчи, исход которых решён ещё до их начала. Сам теннис заинтересован в проведении договорных матчей, поскольку в противном случае вторая и третья категория игроков останется без средств. Вы зарабатываете два манго, а тратите три – математически это не работает. У меня нет доказательств, но, если вы проведёте на турнире Future несколько часов, сами всё увидите. Вы увидите людей, которые делают ставки, сидя рядом с вами.

Самой системе это выгодно. Может, кому-то это не понравится, но Федерер и Надаль никогда ничего не говорили на эту тему. Они тоже соучастники того, насколько плоха система, потому что они ни разу не открыли рот, чтобы побороться за права спортсменов. Если они когда-либо и делали что-то, то только внутри компании, и это ничего не меняло.

Только в этом году призовые челленджеров немного изменились, но это всё равно капля в море, несмотря на то что мы якобы переживаем «золотую» эпоху в истории тенниса. Заработать в теннисе могут 80–100 человек, и это всегда меня беспокоило и будет беспокоить. Как игроки они могут быть очень хорошими, но как люди, пытающиеся улучшить систему в целом, мне они кажутся очень плохими. Они не попробовали улучшить систему ради общего блага, чем сегодня занимаются Новак Джокович и Вашек Поспишил», – сказал Трунгеллити в интервью La Nacion.