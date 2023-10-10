Кудерметова — Звонарёва: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга турнира в Чжэнчжоу
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Сегодня, 10 октября, 17-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с соотечественницей Верой Звонарёвой (369-я в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Поединок поставлен первым запуском на втором корте, носящем название Grandstand, и начнётся чуть позже 10:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Вера Звонарёва в первом круге турнира в Чжэнчжоу.
Чжэнчжоу. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 10:00 МСК
17
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
|1
|2
|3
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369
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Напомним, Кудерметова и Звонарёва один раз встречались на корте. Победу в том матче одержала Звонарёва. Она обыграла Кудерметову в четвертьфинале Шэньчжэня-2019 со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Соревнования в Чжэнчжоу завершатся 15 октября.
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