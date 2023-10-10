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Рахимова обыграла экс-россиянку Грачёву в первом круге турнира в Гонконге

Рахимова обыграла экс-россиянку Грачёву в первом круге турнира в Гонконге
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81-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA 250 в Гонконге. Её соперницей по матчу первого круга была восьмая сеяная, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва (46-я ракетка мира), ныне выступающая под флагом Франции. Поединок продолжался 1 час 23 минуты и завершился победой Рахимовой со счётом 6:3, 6:2.

Гонконг. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 11:00 МСК
Варвара Грачёва
46
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Камилла Рахимова
81
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Россиянка один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Представительница Франции ответила четырьмя эйсами и совершила пять двойных.

Соперница россиянки по второму кругу определилась во встрече китаянки Сиюй Ван и теннисистки из Чехии Катержины Синяковой. Матч завершился победой Синяковой со счётом 6:4, 7:6 (9:7).Турнир категории WTA 250 в Гонконге продлится до 15 октября, его призовой фонд составляет $ 259 303.

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