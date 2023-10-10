Рахимова обыграла экс-россиянку Грачёву в первом круге турнира в Гонконге

81-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA 250 в Гонконге. Её соперницей по матчу первого круга была восьмая сеяная, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва (46-я ракетка мира), ныне выступающая под флагом Франции. Поединок продолжался 1 час 23 минуты и завершился победой Рахимовой со счётом 6:3, 6:2.
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Россиянка один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Представительница Франции ответила четырьмя эйсами и совершила пять двойных.
Соперница россиянки по второму кругу определилась во встрече китаянки Сиюй Ван и теннисистки из Чехии Катержины Синяковой. Матч завершился победой Синяковой со счётом 6:4, 7:6 (9:7).Турнир категории WTA 250 в Гонконге продлится до 15 октября, его призовой фонд составляет $ 259 303.
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