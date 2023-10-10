Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала турнира в Чжэнчжоу, обыграв Татьяну Марию
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В матче перового круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) 16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Германии Татьяной Марией (55-я в мировом рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Самсонова в этой встрече шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Марии два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.
В следующем раунде соревнований в Китае Людмила Самсонова сыграет с победительницей противостояния Чжу Линь (Китай) — Лаура Зигемунд (Германия).
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