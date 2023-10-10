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Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала турнира в Чжэнчжоу, обыграв Татьяну Марию

Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала турнира в Чжэнчжоу, обыграв Татьяну Марию
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В матче перового круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) 16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Германии Татьяной Марией (55-я в мировом рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Самсонова в этой встрече шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Марии два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований в Китае Людмила Самсонова сыграет с победительницей противостояния Чжу Линь (Китай) — Лаура Зигемунд (Германия).

Чжэнчжоу. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 12:20 МСК
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Татьяна Мария
55
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
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