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Тимя Бабош сыграет с Касаткиной вместо выбывшей Коччаретто

Тимя Бабош сыграет с Касаткиной вместо выбывшей Коччаретто
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34-я ракетка мира итальянка Элизабетта Коччаретто покидает турнир WTA-500 в Чжэнчжоу из-за травмы. Так как информация о снятии спортсменки с соревнований поступила ещё до матча, организаторы нашли замену теннисистке. Вместо неё сыграет 181-я ракетка мира Тимя Бабош (Венгрия).

Напомним, сегодня в матче первого круга турнира Элизабетта Коччаретто должна была сыграть с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (12-я ракетка мира), являющейся к тому же восьмой сеяной на турнире. Матч Касаткиной и Бабош начнётся в 15:45 мск. «Чемпионат» предлагает любителям тенниса следить за текстовой онлайн-трансляцией поединка.

Соревнования категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) проходят на хардовом покрытии с 9 по 15 октября. Призовой фонд женского теннисного турнира составляет $ 780 637.

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