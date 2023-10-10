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Анна Блинкова вышла в 1/8 финала турнира в Гонконге на отказе Юлии Путинцевой

Анна Блинкова вышла в 1/8 финала турнира в Гонконге на отказе Юлии Путинцевой
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37-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (68-й в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. Встреча завершилась досрочно при счёте 6:4, 2:6, 5:1 в пользу российской спортсменки по причине отказа Путинцевой.

Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Блинкова в этой встрече три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Путинцевой один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований в Гонконге Анна Блинкова сыграет с 183-й ракеткой мира представительницей Австралии Присциллой Хон.

Гонконг. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 12:40 МСК
Юлия Путинцева
68
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3
         
4 		6 1
6 		2 5
         
Анна Блинкова
37
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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