Анна Блинкова вышла в 1/8 финала турнира в Гонконге на отказе Юлии Путинцевой
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37-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (68-й в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. Встреча завершилась досрочно при счёте 6:4, 2:6, 5:1 в пользу российской спортсменки по причине отказа Путинцевой.
Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Блинкова в этой встрече три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Путинцевой один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.
В следующем раунде соревнований в Гонконге Анна Блинкова сыграет с 183-й ракеткой мира представительницей Австралии Присциллой Хон.
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