Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу, обыграв Тимю Бабош

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу, обыграв Тимю Бабош
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-500, который проходит в Чжэнчжоу (Китай). В стартовом матче восьмая сеяная Касаткина нанесла поражение представительнице Венгрии Тиме Бабош, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. Бабош не выполнила ни одного эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала все четыре возможности взять подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Тимя Бабош на турнире в Чжэнчжоу.

За выход в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу Касаткина сыграет с представительницей Китая Чжосюань Бай, получившей уайлд-кард от организаторов.

Чжэнчжоу. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 16:55 МСК
Тимя Бабош
181
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 7
6 		7 9
         
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android