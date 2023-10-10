Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу, обыграв Тимю Бабош

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-500, который проходит в Чжэнчжоу (Китай). В стартовом матче восьмая сеяная Касаткина нанесла поражение представительнице Венгрии Тиме Бабош, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера, со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 1 час 57 минут.
Касаткина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. Бабош не выполнила ни одного эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала все четыре возможности взять подачу соперницы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Тимя Бабош на турнире в Чжэнчжоу.
За выход в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу Касаткина сыграет с представительницей Китая Чжосюань Бай, получившей уайлд-кард от организаторов.
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