Джокович: не терпится поехать на Игры, надеюсь, привезу в Сербию ещё одну медаль

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал слова Патрика Муратоглу о том, что в теннисе ТБШ ценятся больше, чем олимпийское золото.

«Я читал его высказывание и не был с ним полностью согласен. Олимпийские игры – старейшие спортивные соревнования. В каждом виде спорта, являющемся олимпийским, ценят Олимпиаду, по крайней мере, на мой взгляд, считают одним из самых престижных турниров.

Одна из величайших наград для спортсмена – представлять свою страну на Играх. Мне выпала большая честь нести флаг на церемонии открытия в Лондоне, и для меня Игры – совершенно особенное соревнование, и участие в них вызывает особенные чувства.

Игры проходят раз в четыре года, и в связи с этим Олимпиада, возможно, не является приоритетом для многих теннисистов. Тут я согласен с Патриком: отношение большинства теннисистов к ОИ, особенно тех, кто находится в нижней части рейтинга, не такое же, как отношение к турнирам «Большого шлема». Я согласен с этим, и это правда. Но лично для меня Олимпиада очень много значит, и мне не терпится поехать на Игры. Надеюсь, смогу привезти в Сербию ещё одну медаль», – сказал Джокович в интервью Sportal.

Новак Джокович является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2008 в Пекине.